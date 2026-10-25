Санок-Сокіл зазнав шостої поспіль поразки у чемпіонаті Польщі, поступившись Торуню у 14-му турі.

Зустріч завершилася із рахунком 2:6.

Відкрив лік закинутим шайбам саме столичний колектив. Ратушний відзначився на 7-й хвилині. Український легіонер з Торуня Андрій Денискін вирішив не просто споглядати на цю ситуацію, а відповісти двома закинутими шайбами.

Олійник зумів відновити паритет під завершення другого періоду. Утім, заключну частину гри Санок-Сокіл провів вкрай невдало. Торунь закинув у ворота номінальних господарів 4 шайби.

Нападнику збірної України Денискіну вдалося оформити хеттрик.

Чемпіонат Польщі – Польська хокейна ліга

14 тур, 25 жовтня

Санок – Торунь – 2:6 (1:1, 1:1, 0:4)

Шайби: 1:0 – 7 Ратушний, 1:1 – 16 Денискін, 1:2 – 30 Денискін, 2:2 – 39 Олійник, 2:3 – 45 Осіпов, 2:4 – 48 Денискін, 2:5 – 52 Ханзава, 2:6 – 53 Колесніков

Нагадаємо, що до цього Санок-Сокіл розгромно поступився Катовіце (0:6), ХК Тиха (0:11) та Заглембє Сосновець (0:9), а також зазнав поразки від Унії Освенцим (4:5) та Ястржембє (0:2).

Зазначимо, що Сокіл у цьому сезоні виступатиме і в чемпіонаті України, і в чемпіонаті Польщі.

Раніше президент СТС Санок Марек Пенянжек розповів, що клуб пішов на співпрацю з київським Соколом, щоб зберегти професійну ліцензію.