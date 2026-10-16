Санок-Сокіл зазнав другої поспіль великої поразки в чемпіонаті Польщі

У п'ятницю, 16 жовтня, відбувся матч 10 туру чемпіонату Польщі з хокею, у якому Санок-Сокіл зазнав розгромної поразки від Катовіце.

Зустріч завершилася з рахунком 0:6.

Санок тричі пропустив у першому періоді, двічі – у другому та ще раз у заключній двадцятихвилинці, на що не відповів навіть шайбою престижу.

Чемпіонат Польщі з хокею

10-й тур, 16 жовтня

Санок-Сокіл – Катовіце 0:6 (0:3, 0:2, 0:1)

Шайби: 0:1 – 05:31 Кренжолек, 0:2 – 11:35 Бремер (у більшості), 0:3 – 16:13 Фрашко, 0:4 – 25:59 Кренжолек, 0:5 – 32:29 Вронка, 0:6 – 53:46 Кренжолек (у більшості).

Нагадаємо, у минулому турі Санок-Сокіл зазнав розгромної поразки від ХК Тиха.