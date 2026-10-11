Санок-Сокіл зазнав чергової поразки у чемпіонаті Польщі, пропустивши 11 шайб

Санок-Сокіл зазнав розгромної поразки від ХК Тиха у 9 турі польської хокейної ліги.

Зустріч завершилася з рахунком 0:11.

Господарі відкрили рахунок уже на 18-й секунді й за перший період закинули три шайби. У другій та третій двадцятихвилинках гравці Тихи відзначилися ще по чотири рази, тоді як гості не змогли відповісти жодним голом.

Дублі у складі переможців оформили Домінік Пас, Хенрі Кнуутінен та Марк Війтанен.

Чемпіонат Польщі

9-й тур

Тихи – Санок-Сокіл 11:0 (3:0, 4:0, 4:0)

Шайби: 1:0 – 1 Пас, 2:0 – 4 Кнуутінен, 3:0 – 18 Кнуутінен, 4:0 – 23 Каскінен, 5:0 – 31 Пас, 6:0 – 32 Какконен, 7:0 – 37 Війтанен, 8:0 – 48 Сертті, 9:0 – 53 Війтанен, 10:0 – 57 Лищарчик, 11:0 – 58 Ямсен

У попередньому турі Санок-Сокіл здобув першу перемогу в поточному сезоні, обігравши Подгале з рахунком 3:0.