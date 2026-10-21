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Санок-Сокіл у перестрілці з 9 шайбами поступився Унії, зазнавши четвертої поспіль поразки у чемпіонаті Польщі

Микола Літвінов — 21 жовтня 2026, 21:17
Санок-Сокіл у перестрілці з 9 шайбами поступився Унії, зазнавши четвертої поспіль поразки у чемпіонаті Польщі

Санок-Сокіл вчетверте поспіль зазнав поразки у чемпіонаті Польщі, поступившись у результативній перестрілці освенській Унії.

Зустріч завершилася із рахунком 4:5.

Перший період завершився за мінімальної переваги команди з України. Святослав Тимченко закинув шайбу на 5-й хвилині.

Утім, друга 20-хвилинка пройшла для Санока вкрай невдало. За 5 хвилин столичний колектив пропустив 4 шайби від суперників. Ратушний скоротив відставання перед перервою.

На початку заключної частини зустрічі Вентеля закинув п'яту шайбу у ворота Санока, проте столичний колектив спробував здійснити камбек. Закинутими шайбами відзначилися Євген Ратушний, який оформив дубль, та Віктор Захаров.

Чемпіонат Польщі з хокею
12 тур, 21 жовтня

Санок – Унія Освенцим – 4:5 (1:0, 1:4, 2:1)

Шайби: 1:0 – 5 Тимченко, 1:1 – 28 Ніємінен, 1:2 – 29 Левандовскі, 1:3 – 32 Кусак, 1:4 – 33 Вілкінс, 2:4 – 37 Ратушний, 2:5 – 47 Вентеля, 3:5 – 52 Ратушний, 4:5 – 55 Захаров.

Нагадаємо, що до цього Санок-Сокіл розгромно поступився Катовіце (0:6), ХК Тиха (0:11) та Заглембє Сосновець (0:9).

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