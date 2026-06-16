Вячеслав Лецкан: Санок пішов із нами на співпрацю, щоб зберегти хокей у місті

Справжнім інформаційним хедлайнером в українському хокеї стала новина про об'єднання київського Сокола та польського Санока.

Такий крок дозволить 16-разовим чемпіонам України виступити в Польській хокейній лізі, а місту Санок – зберегти ліцензію та місце в еліті.

"Чемпіон" зв'язався з Вячеславом Лецканом, директором Сокола, щоб дізнатися деталі співпраці, зміни у складі команди та в якому форматі український клуб гратиме в іноземному чемпіонаті.

– Сокіл буде грати в чемпіонаті Польщі. Як давно почалися перемовини з представниками Санока і чи були якісь складнощі?

– Перемовини тривали днів 20. Все було добре.

Дивіться, ще не все вирішено. Ми очікуємо відповідь від Міжнародної федерації хокею (IIHF), треба узгодити деякі питання. Якщо все буде узгоджено, то Сокіл зможе грати в чемпіонаті Польщі, але назва буде суміжна: Санок-Сокіл, Сокіл-Санок чи якось так. Справа в тому, що ми гратимемо в польській лізі саме за ліцензією Санока.

ХК Сокіл

– Наскільки сильно тепер зміниться склад команди? Чи обговорювали з партнерами з Польщі, що там, наприклад, має бути 50/50 поляків та українців у складі, чи квот немає?

– Квот немає. Склад Сокола загалом не зміниться. Наш склад змінюватися не буде.

Можливо, ми підсилимося воротарем, але не поляком і не українцем. А можливо, і ні. Це будемо дивитися вже пізніше.

– Богдан Дьяченко грав за Сокіл, уже має рік досвіду в Польщі. Чи є шанси повернути його?

– Так у Дьяченка чинний контракт із Полонією. Як його повернути?

– Польські ЗМІ написали, що Олег Шафаренко точно буде головним тренером. А чи будуть додаткові зміни в тренерському штабі: польський фахівець чи, можливо, український?

– Чи будуть зміни в тренерському штабі, чи буде це поляк, чи буде це українець – це вирішуватиме Олег Леонідович.

– Чи не боїтеся, що об'єднання може налаштувати фанатів Санока проти свого ексклубу і на номінально домашніх матчах вони покажуть своє невдоволення? Я дивився польські ЗМІ: там і один коментатор хокею незадоволений об'єднанням, і колишній капітан Санока трохи ображений таким рішенням.

– Я не розумію, чому вони мають бути проти? Останні три роки Санок не мав фінансів для зібрання гідної команди, вони постійно програвали. На цей сезон у них не було жодних підстав, щоб самостійно заявитися до Екстракласи.

Якщо є колишній капітан і в нього є інші пропозиції, щоб зберегти Санок, – хай озвучує їх і шукає інші способи зберегти хокей у місті. Я так розумію, варіантів у нього немає. Місто хоче врятувати хокей, зберегти ліцензію, щоб мати команду в найсильнішій лізі, то що в цьому поганого?

Я не розумію, чому в нього є питання. Хокей залишається в місті, фанати зможуть ходити на ігри.

– Там і мер міста заявляв, що якби не об'єднання, то Санок не зміг би мати команду.

– Так. Саме тому він і сказав, що ми пішли на цей крок, щоб зберегти ім'я, команду, ліцензію. Тепер буде нагода побачити інші результати, ніж в останні роки. Буде конкуренція з лідерами.

Можливо, людина (мова про екскапітана – прим.) ображена, бо є якась заборгованість. Мер сказав, що завдяки співпраці з Соколом всі заборгованості будуть виплачені.

Справа в тому, що місто Санок є прикордонним з Україною (до найближчого кордону з Україною – пункт пропуску Кросцєнко-Смільниця – приблизно 45 кілометрів).

На жаль, зараз муніципальній владі не до витрат на підтримку спорту. Вони розуміють, що в України є інший хворий на голову сусід (Росія – прим.), який становить загрозу і для Польщі. Тому зараз місто перенаправляє кошти на будівництво оборонних споруд, автономне живлення та багато чого іншого. Якби не такий розклад подій, я гадаю, вони б і не домовлялися з нами про співпрацю.

– З'явився список груп Континентального кубка. Хоч IIHF ще не підтвердила його, але кілька команд з Європи на своїх ресурсах опублікували склад груп: Мого, Енергія та Хака. Як вам жеребкування?

– Я вважаю, що зараз фаворит – Мого. Хотілося б, щоб ми були фаворитом. Будемо робити все для цього, а там побачимо, як буде.

ХК Сокіл

– Ну і головне: чи буде представлений Сокіл у чемпіонаті України?

– Сокіл буде грати основним складом і в чемпіонаті Польщі, і в чемпіонаті України. У нас немає достатньо молоді, яка зможе грати і в Молодіжній лізі, і бути лідером у чемпіонаті України.

Ми не хочемо бути, як торік Крижинка. У нас інші амбіції – ми хочемо виграти чемпіонат. Тому будуть ротації, будуть якісь зміни, щоб не перевантажувати хокеїстів, але Сокіл і в українській лізі гратиме найсильнішим складом.

– Давайте трохи оптимістично пофантазуємо. Тим більше і президент Володимир Зеленський, і глава Офісу президента Кирило Буданов заявляли, що зараз активно працюватимуть, підключать Європу, спробують повернути США до діалогу, щоб у жовтні-листопаді завершити війну.

Якщо все-таки так станеться, то чи є ймовірність того, що Сокіл зможе провести матч або кілька поєдинків із польськими клубами в Києві, у "Палаці спорту", наприклад?

– Ми домовилися так: якщо завершиться війна і можна буде грати в Україні, то першою командою, яка гратиме в Києві, буде Санок із Польщі. Ми це проговорили з мером міста.

Якщо, дай Боже, війна завершиться до кінця року, то, не знаю, як щодо цього сезону, але загалом керівництво Польської хокейної ліги готове об'єднатися з українською, щоб чемпіонат став сильнішим.

Це не секрет. І я вважаю, що від цього виграють і український хокей, і українські клуби, і гравці, коли гратимуть у конкурентному середовищі.