Кременчук переграв Сокіл у чемпіонаті України

У п'ятницю, 30 жовтня, відбувся матч регулярного чемпіонату України з хокею, у якому Кременчук вдома переграв київський Сокіл.

Зустріч завершилась з рахунком 4:1.

Господарі забезпечили собі комфортну перевагу вже у першому періоді, коли шайбами відзначились Материкін, Матусевич та Кривошапкін. Сокіл зміг відповісти влучним кидком Сидоренка наприкінці другої 20-хвилинки.

У третьому періоді Михайло Геворкян встановив остаточний рахунок в поєдинку.

Чемпіонат України з хокею

30 жовтня

Кременчук – Сокіл 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)

Шайби: 1:0 – Материкін (Геворкян, Андрущенко), 0:36, 2:0 – Матусевич (Панков, Абаджян), 15:35, 3:0 – Крівошапкін (Геворкян, Андрущенко), 19:24, 3:1 – Сидоренко (Фартушенко, Бурдаков), 27:09, 4:1 – Геворкян (Крівошапкін), 46:18

Нагадаємо, 21 жовтня зустріч між командами теж завершилась перемогою Кременчука, яку команда здобула у серії булітів.