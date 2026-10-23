Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Хокей

Санок-Сокіл поступився Ястржембє у чемпіонаті Польщі

Олександр Булава — 23 жовтня 2026, 22:38
Санок-Сокіл поступився Ястржембє у чемпіонаті Польщі

Санок-Сокіл зазнав п'ятої поспіль поразки у чемпіонаті Польщі, поступившись на виїзді Ястржембє.

Зустріч завершилася із рахунком 0:2.

Реклама:

Господарі вийшли вперед завдяки реалізованому буліту на старті зустрічі, результативним кидком відзначився 32-річний фін Міро-Пекка Саарелайнен. На останній хвилині поєдинку Ястржембє подвоїв свою перевагу.

Чемпіонат Польщі з хокею
13 тур, 23 жовтня

Ястржембє – Санок 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Нагадаємо, що до цього Санок-Сокіл розгромно поступився Катовіце (0:6), ХК Тиха (0:11) та Заглембє Сосновець (0:9), а також зіграв результативну гру з Унія Освенцим (4:5).

Зазначимо, що Сокіл у цьому сезоні виступатиме і в чемпіонаті України, і в чемпіонаті Польщі.

Раніше президент СТС Санок Марек Пенянжек розповів, що клуб пішов на співпрацю з київським Соколом, щоб зберегти професійну ліцензію.

ХК Сокіл Київ

ХК Сокіл Київ

Санок-Сокіл у перестрілці з 9 шайбами поступився Унії, зазнавши четвертої поспіль поразки у чемпіонаті Польщі
Кременчук у серії булітів переграв Сокіл в чемпіонаті України
Сокіл посів друге місце у групі: підсумкова турнірна таблиця Континентального кубку
Санок-Сокіл втретє поспіль зазнав розгромної поразки у чемпіонаті Польщі
Сокіл не зміг вийти до другого раунду Континентального кубку

Останні новини