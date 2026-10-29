Санок-Сокіл з двома шайбами українців поступився Битому

Санок-Сокіл зазнав восьмої поспіль поразки у чемпіонаті Польщі, вдома поступившись Битому у 15-му турі.

Зустріч завершилася з рахунком 3:4.

Гості вийшли вперед завдяки шайбі Себастьяна Віхера на 14-й хвилині, а на старті другої 20-хвилинки Давід Мусьол подвоїв перевагу Битома. На це Санок відповів влучними кидками Радослава Савіцкі та 21-річного українця Микити Зозулі. Проте на перерву з перевагою знову пішли гості після голу Буяльського.

У третьому періоді 25-річний український захисник Іван Сисак знову зрівняв рахунок. Проте наприкінці періоду Каміл Гурни закинув переможну шайбу та приніс перемогу Битому.

Чемпіонат Польщі – Польська хокейна ліга

15 тур, 29 жовтня

Санок – Битом 3:4 (0:1, 2:2, 1:1)

Нагадаємо, що до цього Санок-Сокіл розгромно поступився Катовіце (0:6), ХК Тиха (0:11) та Заглембє Сосновець (0:9), а також зазнав поразки від Унії Освенцим (4:5) та Ястржембє (0:2).

Зазначимо, що Сокіл у цьому сезоні виступатиме і в чемпіонаті України, і в чемпіонаті Польщі.

Раніше президент СТС Санок Марек Пенянжек розповів, що клуб пішов на співпрацю з київським Соколом, щоб зберегти професійну ліцензію.