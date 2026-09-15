Представники Санока розповіли, чому клуб пішов на співпрацю з Соколом

Президент СТС Санок Марек Пенянжек розповів, що клуб пішов на співпрацю з київським Соколом, щоб зберегти професійну ліцензію.

Його слова цитує Hokej.net.

"Нам довелося вдатися до дуже нетрадиційних рішень. Цим рішенням стала угода про співпрацю з українською командою Сокіл. Згідно з цією угодою, ми об'єднали зусилля в Польщі. Команда з Києва постачає нам спорядження, забезпечує нас достатньою кількістю іноземних гравців, забезпечує нас тренувальними приміщеннями та грає під кольороми Санока", – сказав він.

Спортивний директор Санока Міхал Радванський додає, що об'єднання з українською командою не всі зустріли радісно, але вибору не було.

"Не всім подобається українсько-польський проєкт, але наразі це єдина для нас можливість виставити клуб у вищій лізі. Це не український клуб. Перш за все, важливо зазначити, що це розподіл 50/50. Правила скрізь однакові: 12 іноземних гравців та 10 поляків. Ми повинні відповідати цим стандартам. Клуб Сокіл допоможе нам погасити борги попередніх років, і це допоможе нам зберегти нашу ліцензію на найвищому рівні".

В інтерв'ю "Чемпіону" кілька тижнів тому директор киян Вячеслав Лецкан говорив, що Сокіл виступатиме і в чемпіонаті України, і в чемпіонаті Польщі.