Сьома поразка поспіль: Санок-Сокіл програв Катовіце у чемпіонаті Польщі
Санок-Сокіл зазнав сьомої поспіль поразки у чемпіонаті Польщі, поступившись ГКС Катовіце у 19-му турі.
Зустріч завершилася із рахунком 1:2.
Санок вийшов вперед на 12-й хвилині, коли 21-річний Кристіан Лісовський реалізував більшість. На це суперники відповіли влучним кидком Фрашко, а у другому періоді Бремер відзначився переможною шайбою.
Чемпіонат Польщі – Польська хокейна ліга
19 тур, 27 жовтня
ГКС Катовіце – Санок 1:2 (1:1, 1:0, 0:0)
Нагадаємо, що до цього Санок-Сокіл розгромно поступився Катовіце (0:6), ХК Тиха (0:11) та Заглембє Сосновець (0:9), а також зазнав поразки від Унії Освенцим (4:5) та Ястржембє (0:2).
Зазначимо, що Сокіл у цьому сезоні виступатиме і в чемпіонаті України, і в чемпіонаті Польщі.
Раніше президент СТС Санок Марек Пенянжек розповів, що клуб пішов на співпрацю з київським Соколом, щоб зберегти професійну ліцензію.