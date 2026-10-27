Сьома поразка поспіль: Санок-Сокіл програв Катовіце у чемпіонаті Польщі

Санок-Сокіл зазнав сьомої поспіль поразки у чемпіонаті Польщі, поступившись ГКС Катовіце у 19-му турі.

Зустріч завершилася із рахунком 1:2.

Санок вийшов вперед на 12-й хвилині, коли 21-річний Кристіан Лісовський реалізував більшість. На це суперники відповіли влучним кидком Фрашко, а у другому періоді Бремер відзначився переможною шайбою.

Чемпіонат Польщі – Польська хокейна ліга

19 тур, 27 жовтня

ГКС Катовіце – Санок 1:2 (1:1, 1:0, 0:0)

Нагадаємо, що до цього Санок-Сокіл розгромно поступився Катовіце (0:6), ХК Тиха (0:11) та Заглембє Сосновець (0:9), а також зазнав поразки від Унії Освенцим (4:5) та Ястржембє (0:2).

Зазначимо, що Сокіл у цьому сезоні виступатиме і в чемпіонаті України, і в чемпіонаті Польщі.

Раніше президент СТС Санок Марек Пенянжек розповів, що клуб пішов на співпрацю з київським Соколом, щоб зберегти професійну ліцензію.