Санок-Сокіл втретє поспіль зазнав розгромної поразки у чемпіонаті Польщі, поступившись у 11-му турі Заглембє Сосновєц.

Зустріч завершилась із рахунком 0:9.

Вже за підсумками першого періоду столична команда пропустила чотири шайби у свої ворота. До речі, дублем відзначився український легіонер Олександр Пересунько.

У другій 20-хвилинці результативним кидком відзначився Білас. А от ц заключній частині зустрічі Заглембє знову почав грати на повну силу і закинув чотири шайби. Таким чином, Пересунько оформив хеттрик.

Чемпіонат Польщі з хокею

11 тур, 18 жовтня

Заглембє Сосновець – Санок-Сокіл – 9:0 (4:0, 1:0, 4:0)

Шайби: 1:0 – 8 Пересунько, 2:0 – 9 Савілахті, 3:0 – 15 Дюпюї, 4:0 – 17 Пересунько, 5:0 – 32 Білас, 6:0 – 44 Захаріаш, 7:0 – 58 Хмелевскі, 8:0 – 59 Пересунько, 9:0 – 59 Хмелевскі.

Нагадаємо, що до цього Санок-Сокіл розгромно поступився Катовіце (0:6) та ХК Тиха (0:11).