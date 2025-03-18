Витратили масу сил: наставник Сокола – про важливу перемогу над Кременчуком

Наставник київського Сокола Олег Шафаренко прокоментував другу перемогу своїх підопічних над Кременчуком у півфінальній серії чемпіонату України. Він вважає, що колектив здобув перемогу, оскільки гарно налаштувався на поєдинок.

Про це Шафаренко сказав у коментарі після гри.

"Дуже гарно налаштувалися. Все було добре, маленька слабкість у кінцівці і пропустили шайбу. Якщо по грі: витратили масу сил, але перемогли. Нам дуже треба була перемога. Шайба суперника? Ні, це не наші нерви, це майстерність та розуміння гри від суперника. Сьогодні практично всю гру грали дві ланки. Так, це для нас проблеми, в нас багато молоді, вони підтягують рівень, але такі матчі серйозні... Молодь грала, але не багато. Хлопці розвиваються, повинні розуміти, як грати. Навіть сидячи на лавці під час такої гри, вони здобувають досвід, який знадобиться їм на професійному рівні", – заявив тренер Сокола.

Нагадаємо, перші три матчі завершились несподіваними поразками киян – 1:3, 0:3, 3:5. Водночас столичний колектив врятував серію в передостанньому поєдинку (3:1).

Матчі в серії триватимуть до чотирьох перемог одного з клубів. Трансляції всіх поєдинків серії плейоф на YouTube-каналі Setanta Sport.

Нагадаємо, що раніше визначився перший фіналіст плейоф чемпіонату України у серії між Штормом та Київ Кепіталз.