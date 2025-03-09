Кременчук завдав Соколу другої поразки у півфіналі чемпіонату України

У суботу, 9 березня, відбувся другий матч між Соколом та Кременчуком в межах півфінального поєдинку чемпіонату України, де перемогу знову святкував полтавський клуб.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0. Таким чином, рахунок в серії став 2:0 на користь Кременчука. Як відомо, у першій зустрічі між командами перемогу також святкував колектив з Полтавщини.

Плейоф чемпіонату України з хокею

Півфінал, 9 березня, 2-й матч

Сокіл – Кременчук 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Рахунок в серії 0:2

Шайби: 0:1 – 14:25 Андрущенко, 0:2 – 21:29 Кривошапкін, 0:3 – 37:20 Лялька

Матчі в серії триватимуть до чотирьох перемог одного з клубів. Трансляції всіх поєдинків серії плейоф на YouTube-каналі Setanta Sport.

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Нагадаємо, упродовж двох сезонів поспіль фінальну пару чемпіонату України складали Сокіл і Кременчук. У регулярному чемпіонаті сезону-2024/25 переможцем став Сокіл, а Кременчук посів 4 місце.

Завтра, 10 березня, свій другий матч у серії зіграють Київ Кепіталз та Шторм. У першій зустрічі перемогу святкували хокеїсти столичного клубу.