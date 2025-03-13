Кременчук втретє обіграв Сокіл у серії плейоф чемпіонату України

Кременчук обіграв київський Сокіл у межах третього матчу півфінальної серії плейоф чемпіонату України з хокею.

Поєдинок завершився з рахунком 5:3

Столичний клуб першим вийшов вперед у зустрічі завдяки шайбі Володимира Чердака. Однак господарі майданчика перевернули гру дублем Артема Целогородцева. У другому періоді Кременчук збільшив перевагу голами Євгеній Абаджяна та Віталія Браги у більшості.

Гру на 17-й хвилині другого періоду, за рахунку 4:1 на користь Кременчука, перервали через повітряну тривогу. У підсумку зустріч перенесли на наступний день.

На догравання краще налаштувалися гравці столичного колективу, які завдяки шайбам Максима Разумова та Дениса Бородая скоротили відставання в рахунку до мінімуму, проте цього виявилось не достатньо.

Плейоф чемпіонату України з хокею

Півфінал, 13 березня, 3-й матч

Кременчук – Сокіл 5:3 (2:1,2:0, 1:2)

Перша зустріч команд завершилась неочікуваною перемогою колективу з Полтавської області з рахунком 3:1. Друга гра також завершилася сенсацією. Чинний чемпіон програв із рахунком 0:3. Матчі в серії триватимуть до чотирьох перемог одного з клубів.

Зазначимо, що сьогодні відбудеться матч одеського Шторму та Київ Кепіталз. Наразі столична команда лідирує в серії з рахунком 2:0.