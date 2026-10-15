Кременчук обіграв Шершнів у 5 турі чемпіонату України

У четвер, 15 жовтня, відбувся матч 5-го туру чемпіонату України з хокею сезону-2026/27, у якому Кременчук вдома обіграв Шершнів.

Зустріч завершилася з рахунком 2:1.

У першому періоді глядачі закинутих шайб не побачили. У другому команди також сильнішого виявити не змогли, але цього разу обмінялися шайбами: Мироненко вивів Кременчук вперед, на що Шершні відповіли взяттям воріт від Панченка.

У заключній 20-хвилинці Кривошапкін вдруге вивів господарів льоду вперед, але цього разу клуб з Богуслава вже аргументів не знайшов. Завдяки цій перемозі Кременчук обійшов свого сьогоднішнього суперника в турнірній таблиці, піднявшись на друге місце.

Чемпіонат України з хокею

15 жовтня

Кременчук – Шершні 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Шайби: 1:0 – 34:11 Мироненко, 1:1 – 38:03 Панченко, 2:1 – 44:27 Кривошапкін

Напередодні Одещина здобула вольову перемогу над херсонським Дніпром у матчі регулярного чемпіонату України з хокею.