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Кременчук обіграв Шершнів у 5 турі чемпіонату України

Олексій Мурзак — 15 жовтня 2026, 19:23
Кременчук обіграв Шершнів у 5 турі чемпіонату України
ХК Кременчук

У четвер, 15 жовтня, відбувся матч 5-го туру чемпіонату України з хокею сезону-2026/27, у якому Кременчук вдома обіграв Шершнів.

Зустріч завершилася з рахунком 2:1.

У першому періоді глядачі закинутих шайб не побачили. У другому команди також сильнішого виявити не змогли, але цього разу обмінялися шайбами: Мироненко вивів Кременчук вперед, на що Шершні відповіли взяттям воріт від Панченка.

У заключній 20-хвилинці Кривошапкін вдруге вивів господарів льоду вперед, але цього разу клуб з Богуслава вже аргументів не знайшов. Завдяки цій перемозі Кременчук обійшов свого сьогоднішнього суперника в турнірній таблиці, піднявшись на друге місце.

Чемпіонат України з хокею
15 жовтня

Кременчук – Шершні 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Шайби: 1:0 – 34:11 Мироненко, 1:1 – 38:03 Панченко, 2:1 – 44:27 Кривошапкін

Напередодні Одещина здобула вольову перемогу над херсонським Дніпром у матчі регулярного чемпіонату України з хокею.

Кременчук Чемпіонат України з хокею

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