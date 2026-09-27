Богуславські Шершні в овертаймі обіграли Кременчук у чемпіонаті України

У неділю, 27 вересня, відбувся другий матч першого туру чемпіонату України з хокею сезону-2026/27. В ньому Богуславські Шершні вдома в овертаймі обіграли Кременчук.

Господарі відкрили рахунок у матчі, проте згодом їм довелося відігруватися з рахунку 1:3. В овертаймі перемогу Богуславським Шершням приніс Ярослав Панченко.

Чемпіонат України з хокею

1 тур, 27 вересня

Богуславські Шершні – Кременчук – 4:3 ОТ (1:0, 1:3, 1:0, 1:0)

Шайби:1:0 – 03:49 Цюра (Байбарза), 1:1 – 23:06 Попережай (Матусевич, Абаджян), 1:2 – 24:11 Геворкян (Кривошапкін, Кругляков),1:3 – 32:23 Панков, 2:3 – 34:05 Лісовий (Шевченко), 3:3 – 53:11 Панченко (Лєсніков), 4:3 – 63:20 (овертайм) Панченко - 4:3

Напередодні новий сезон чемпіонату України відкрив матч Одещина – Дніпро, який завершився перемогою господарів 5:4.