Кременчук у серії булітів переграв Сокіл в чемпіонаті України

У середу, 21 жовтня, відбувся матч регулярного чемпіонату України з хокею, у якому Кременчук на виїзді переграв Сокіл.

Зустріч завершилася з рахунком 3:2.

Гості вийшли вперед у першому періоді зусиллями Кривошапкіна, якому асистувати Геворкян та Небоян. На старті другої 20-хвилинки Сокіл зусиллями Сидоренка відновив паритет.

Здавалося, що останнє слово залишилося за Кременчуком: у заключному відрізку поєдинку Кривошапкін закинув другу шайбу, оформивши дубль, але за хвилину до сирени кияни знову змогли відігратися та перевели протистояння в овертайм.

Там сильнішого команди також не виявили, а в серії булітів влучнішими були хокеїсти полтавського клубу.

Чемпіонат України з хокею

21 жовтня

Сокіл – Кременчук 2:3 БУЛ (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:2)

Шайби: 0:1 – 12:40 Кривошапкін, 1:1 – 20:09 Сидоренко, 1:2 – 46:13 Кривошапкін, 2:2 – 58:58 Кальсін

Як відомо, напередодні Сокіл завершив виступи у Континентальному кубку, посівши друге місце у своїй групі.