Дублі Тищенка та Кальсіна допомогли Соколу розгромити Кременчук у чемпіонаті України

Київський Сокіл розпочав виступи в чемпіонаті України з хокею сезону-2026/27 виїзною перемогою над Кременчуком.

Зустріч завершилася з рахунком 6:2.

Гості відкрили рахунок уже на другій хвилині завдяки шайбі Максима Жеребка. На початку другого періоду Данило Тищенко та Артем Кальсін збільшили перевагу киян до 3:0.

Архип Небоян скоротив відставання господарів, проте до другої перерви Кальсін оформив дубль. Обидві свої шайби він закинув у більшості.

У заключному періоді Олександр Горлушко довів рахунок до 5:1. Кременчук відповів голом Михайла Геворкяна, а остаточний результат встановив Тищенко, який також оформив дубль. Загалом Сокіл реалізував більшість чотири рази.

Для Кременчука це друга поразка поспіль на старті чемпіонату: раніше команда поступилася Шершням в овертаймі – 3:4.

Чемпіонат України з хокею

Перенесений матч 1 туру, 1 жовтня

Кременчук – Сокіл 2:6 (0:1, 1:3, 1:2)

Шайби: 0:1 — 01:30 Жеребко; 0:2 — 20:49 Тищенко; 0:3 — 22:52 Кальсін (більш.); 1:3 — 26:54 Небоян; 1:4 — 35:46 Кальсін (більш.); 1:5 — 43:15 Горлушко (більш.); 2:5 — 46:06 Геворкян; 2:6 — 49:01 Тищенко (більш.).

Напередодні Шершні розгромили Дніпро та здобули другу поспіль перемогу в чемпіонаті України.