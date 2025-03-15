Серія жива: Сокіл здолав Кременчук у матчі плейоф чемпіонату України

Кременчук поступився київському Соколу у межах четвертого матчу півфінальної серії плейоф чемпіонату України з хокею.

Поєдинок завершився з рахунком 1:3.

Сокіл повів у рахунку в першому періоді, коли Віктор Захаров реалізував більшість.

Гру за цього рахунку перервали на початку третьої 20-хвилинки через повітряну тривогу. У підсумку зустріч перенесли на наступний день.

Догравання активніше розпочали господарі майданчика, які змогли зрівняти рахунок після шайби Віталія Ляльки. Проте майже одразу 19-річний Максим Жеребко знову вивів киян вперед.

Плейоф чемпіонату України з хокею

Півфінал, 15 березня, 4-й матч

Кременчук – Сокіл 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Шайби: 0:1 – 10:08 Захаров, 1:1 – 42:16 Лялька, 1:2 – 46:00 Жеребко, 1:3 – 55:00 Бурдаков

Нагадаємо, перші два три матчі завершились несподіваними поразками столичного колективу – 1:3, 0:3, 3:5.

Матчі в серії триватимуть до чотирьох перемог одного з клубів. Трансляції всіх поєдинків серії плейоф на YouTube-каналі Setanta Sport. У другому півфіналі Київ Кепіталз зустрічається зі Штормом з Одеси.