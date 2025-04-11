Кременчук здолав Київ Кепіталз у битві за титул чемпіона України

Київ Кепіталз і Кременчук визначили переможця чемпіона України за підсумками сезону-2024/25.

Сьомий матч фінальної серії виграли хокеїсти Кременчука в овертаймі з рахунком 2:1.

У перших двох періодах команди особливо не ризикували, дещо гостріше діяли гравці Кременчука, проте на висоті була гра голкіпера киян.

Рахунок у грі був відкритий на старті третьої 20-хвилинки. Кепіталз використали більшість, після вилучення Дмитра Ігнатенка. Кидок Ярослава Панченка підправив на п'ятаку Сергій Черненко та вивів столичний колектив вперед.

Майже одразу хокеїсти Кременчука отримали шанс відігратися, проте не використали більшість.

Кульмінація матчу відбулась за три хвилини до завершення гри, коли за удар ключкою на 4 хвилини вилучили Сергія Черненка, а згодом подвійний штраф отримав Нікіта Лєсніков. Кременчук у підсумку прибрав воротаря та грав у форматі 6 на 3, що завершилось голом Віталія Ляльки за 26 секунд до завершення зустрічі. Його шайба перевела поєдинок в овертайм.

В екстратаймі перемогу гостям приніс Богдан Середницький, який скористався помилкою захисту киян.

Кременчук вперше з 2020 року (вдруге в історії) став чемпіоном України з хокею.

Плейоф чемпіонату України з хокею

Фінал, сьомий матч, 11 квітня

Київ Кепіталз – Кременчук 1:2 (0:0, 0:0, 1:1, ОТ – 0:1)

(рахунок в серії – 3:4)

Шайби: 1:0 – 43:15 Черненко (Панченко), 1:1 – 59:33 Лялька, 1:2 – 63:23 Середницький

Нагадаємо, перша гра завершилася перемогою столичного клубу в овертаймі. У другій зустрічі Кременчук зрівняв рахунок у серії. У третьому матчі Кепіталз змогли в результативному поєдинку вирватися вперед, також столичний колектив забрав четверту гру. П'ята зустріч завершилася тріумфом Кременчука. У шостій дуелі колектив Ігоря Єдапіна зумів зрівняти рахунок у серії.

Зауважимо, що лише вдруге в історії доля титулу чемпіона України вирішилась у сьомому матчі серії. Вперше це трапилося у 2020 році, коли Кременчук виборов титул у серії з Донбасом.

Раніше повідомлялось, що воротар Кременчука встановив історичне досягнення чемпіонатів України.