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Київ Кепіталз здолав Кременчук у четвертій грі фінальної серії: огляд матчу

Олександр Булава — 2 квітня 2025, 21:48
Київ Кепіталз здолав Кременчук у четвертій грі фінальної серії: огляд матчу

Сьогодні, 2 квітня, відбувся четвертий матч фінальної серії між Кременчуком і Київ Кепіталз.

Огляд матчу

Гра завершилася з рахунком 3:1 на користь столичного клубу. Тепер Кепіталз веде в серії (3-1). Наступний матч може стати вирішальним.

Плейоф чемпіонату України з хокею
Фінал, четвертий матч, 31 березня

Кременчук – Київ Кепіталз 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)

Шайби: 08:20 Черненко (Янг Ху, Панченко) – 0:1, 17:45 Янг Ху (Панченко, Мазко) – 0:2, 49:18 Геворкян (Попережай, Лялька) – 1:2, 44:46 Берднікс (Черненко, Янг Ху)

Нагадаємо, перша гра завершилася перемогою столичного клубу в овертаймі. У другій зустрічі Кременчук зрівняв рахунок у серії. У третьому матчі Кепіталз змогли в результативному поєдинку вирватись вперед.

Раніше повідомлялось, що воротар Кременчука встановив історичне досягнення чемпіонатів України.

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