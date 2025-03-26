Київ Кепіталз дотиснув Кременчук у першому матчі фінальної серії плейоф чемпіонату України

Відбувся перший матч плейоф чемпіонату України з хокею, в якому Київ Кепіталз вдома обіграв Кременчук.

Поєдинок завершився з рахунком 3:2.

Першим голом у фіналі відзначився нападник столичного колективу Микита Лєсніков, який скористався помилкою суперника та вийшов сам на сам з голкіпером.

Кременчук зрівняв рахунок у більшості в другій 20-хвилинці. Кривошапкін виконав розрізну передачу на Богдана Середницького, який пробив воротаря Кепіталз.

У середині третього періоду Денис Берднікс зробив накидання на ворота з середньої лінії, а шайбу мінімальним дотиком підправив Владислав Луговой та знову вивів киян вперед. У схожому стилі Кременчук зміг відновити рівновагу, відзначився Михайло Геворкян після накидання Дмитра Ігнатенка. Ця шайба перевела протистояння в овертайм.

У додатковий час вирішальний гол в активі 31-річного Себастьяна Карпенка, який завдав потужного кидка під поперечку воріт.

Плейоф чемпіонату України з хокею

Фінал, перший матч, 26 березня

Київ Кепіталз – Кременчук 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, ОТ – 1:0)

Шайби: 1:0 – 2:13 Лєсніков, 1:1 – 31:56 Середницький, 2:1 – 49:40 Луговий, 2:2 – 51:56 Геворкян, 3:2 – 5:59 Карпенко

Наступний матч серії відбудеться 28 березня у Києві.

Нагадаємо, у півфіналі клуб з Полтавщини неочікувано здолав чинного чемпіона Сокіл, а кияни впевнено перемогли Шторм, вигравши усі чотири поєдинки.

Матчі в серії триватимуть до чотирьох перемог одного з клубів. Трансляції всіх поєдинків серії плейоф на YouTube-каналі Setanta Sport.