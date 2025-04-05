Кременчук обіграв Київ Кепіталз та скоротив відставання у фінальній серії

П’ятий матч фінальної серії плейоф чемпіонату України з хокею завершився перемогою Кременчука з рахунком 3:2.

Київ Кепіталз підходив до матчу з рахунком 3:1 у серії на свою користь. Вже сьогодні, 5 квітня, столична команда могла оформити своє перше чемпіонство в історії.

Проте Кременчуку вдалося здобути перемогу та залишитися в боротьбі за титул. Рахунок у серії скоротився – 2:3.

Плейоф чемпіонату України з хокею

Фінал, п'ятий матч, 5 квітня

Київ Кепіталз — Кременчук 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Шайби: 0:1 – 01:14 Брага, 1:1 – 33:12 Койда, 1:2 – 39:51 Абаджян, 1:3 – 40:20 Брага, 2:3 – 58:30 Панченко

Рахунок у серії – 2:3

Шостий матч серії відбудеться у вівторок, 8 квітня, початок – о 15:00. Кременчук виграє і наступний матч, то вирішальний, сьомий матч фінальної серії відбудеться в п’ятницю, 11 квітня.

31 березня четвертий матч серії Київ Кепіталз виграли 3:1.