Київ Кепіталз переміг Кременчук та вийшов уперед у фінальній серії

Відбувся третій матч у фіналі чемпіонату України з хокею, в якому Київ Кепіталз на виїзді обіграв Кременчук.

Поєдинок завершився з рахунком 4:3.

Першу шайбу в зустрічі закинув гравець Кременчука: Целогородцев на старті першого періоду відзначився з передачі Геворкяна. Проте вже за 2 хвилини кияни відповіли голом Олійника.

В другій 20-хвилинці Кепіталз майстерно реалізував більшість, при чому це сталося двічі. Спершу відзначився Тищенко, а за 7 хвилин шайбу до свого активу записав ще й Панченко.

Тож до останнього періоду команди підходили за комфортної переваги киян. Кременчуку необхідно було швидко відзначитись, що вони зробили вже на третій хвилині. За 4,5 хвилини до кінця гри господарі відновили паритет і здавалося, що гра йтиме до овертаймів, але вже за декілька секунд Тищенко знову вивів Кепіталз вперед.

У підсумку цей гол став вирішальним. Кияни здобули другу перемогу та лідирують у фінальній серії 2:1.

Плейоф чемпіонату України з хокею

Фінал, третій матч, 31 березня

Кременчук – Київ Кепіталз 3:4 (1:1, 0:2, 0:0)

Рахунок у серії – 1:2

Шайби: 1:0 – 7:10 Целогородцев, 1:1 – 9:06 Олійник, 1:2 – 24:05 Тищенко (більшість), 1:3 – 30:58 Панченко (більшість), 2:3 – 42:39 Ігнатенко, 3:3 – 55:30 Целогородцев (більшість), 3:4 – 55:58 Тищенко.

Наступний матч серії відбудеться 2 квітня у Кременчуці. Перша гра завершилася перемогою столичного клубу в овертаймі. У другому поєдинку Кременчук зрівняв рахунок у серії. Матчі в серії триватимуть до чотирьох перемог одного з клубів. Трансляції всіх поєдинків серії плейоф на YouTube-каналі Setanta Sport.

Зазначимо, що голкіперу Кременчука Едуарду Захарченку підкорилося унікальне досягнення в межах чемпіонату України.

Нагадаємо, у півфіналі клуб з Полтавщини неочікувано здолав чинного чемпіона Сокіл, а кияни впевнено перемогли Шторм, вигравши усі чотири поєдинки.