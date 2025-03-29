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Голкіпер Кременчука встановив історичне досягнення у фінальній серії чемпіонату України

Олександр Булава — 29 березня 2025, 14:25
Голкіпер Кременчука встановив історичне досягнення у фінальній серії чемпіонату України
Едуард Захарченко
ФХУ

Голкіпер Кременчука Едуард Захарченко став першим в історії чемпіонатів України воротарем, який відзначився закинутою шайбою.

Про це повідомляє ФХУ.

Під час другого матчу фінальної серії з Київ Кепіталз воротар Кременчука Едуард Захарченко оформив четверту шайбу своєї команди у ворота суперників. Це перша воротарська шайба в історії чемпіонату України.

Наразі рахунок у серії нічийний - 1:1. Надалі два матчі будуть зіграні у Кременчуку. Третя зустріч команд відбудеться 31 березня.

Нагадаємо, у першому поєдинку протистояння столичний колектив вирвав перемогу над суперником, закинувши переможну шайбу в овертаймі.

Матчі в серії триватимуть до чотирьох перемог одного з клубів. Трансляції всіх поєдинків серії плейоф на YouTube-каналі Setanta Sport.

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