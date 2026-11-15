Богуславські Шершні в серії булітів переграли Кременчук в чемпіонаті України

У неділю, 15 листопада, відбувся черговий матч чемпіонату України з хокею, в якому зустрічались Богуславські Шершні та Кременчук.

Гра завершилась перемогою дебютанта в булітах.

Поєдинок був дуже щільним і вже у першому періоді команди обмінялись шайбами, а наприкінці другої частини матчу Лєсніков скористався більшістю та вивів Шершнів уперед.

Довгий час Кременчук не міг зрівняти рахунок, але за 15 секунд до фінальної сирени зміг перевести матч в овертайми зусиллями Абаджяна. У підсумку, гра перейшла у буліти, де точнішими були все ж Богуславські Шершні.

Чемпіонат України з хокею

14 листопада

Богуславські Шершні – Кременчук 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 3:1 в булітах)

Шайби: 1:0 – Панченко, 17:52, 1:1 – Материкін, 18:37, 2:1 – Лєсніков, 39:43, 2:2 – Абаджян, 59:45

За підсумками гри Шершні набрали 13 очок і притул наблизились до Кременчука і другого місця.

Нагадаємо, в минулому матчі клуб з Київської області зазнав поразки від Одещини 0:7.