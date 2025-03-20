Кременчук та Сокіл зіграють шостий матч плейоф чемпіонату України

У четвер, 20 березня, Кременчук та Сокіл зіграють свій шостий матч в межах плейоф чемпіонату України з хокею.

Стартовий свисток поєдинку заплановано на 15:00 за київським часом.

Перші три матчі завершились несподіваними поразками столичного колективу – 1:3, 0:3, 3:5. Після цього Сокіл розпочав свій вражаючий камбек, перемігши клуб з Полтавщини 3:1 та 2:1.

Матчі в серії триватимуть до чотирьох перемог одного з клубів. Трансляції всіх поєдинків серії плейоф на YouTube-каналі Setanta Sport.

Нагадаємо, що раніше визначився перший фіналіст плейоф чемпіонату України у серії між Штормом та Київ Кепіталз.