Сокіл у драматичному фіналі Кубку України переміг Кременчук

Сокіл став володарем Кубку України 2026 року з хокею. У драматичному фіналі кияни здобули перемогу з рахунком 6:5 над Кременчуком.

Кременчук відкрив рахунок у поєдинку, проте ще у першому періоді Сокіл відповів трьома шайбами. В другому періоді Кременчук здійснив камбек, закинувши 4 шайби протягом 5 хвилин. Наприкінці періоду Віктор Захаров подарував Соколу надію на порятунок, скоротивши відставання в рахунку – 3:5.

На старті заключного періоду киянам таки вдалося довершити свій камбек, закинувши у ворота суперника ще дві шайби. Таким чином, Сокіл помстився за минулорічну поразку від Кременчука 0:6 у фіналі та завоював свій третій в історії Кубок України. Раніше кияни брали трофей у 2007 і 2022 роках.

Кубок України-2026

Фінал, 19 вересня

Кременчук – Сокіл – 5:6 (1:3, 4:1, 0:2)

Шайби: 1:0 – 8:14 Кривошапкін (Абаджян, Матусевич), 1:1 – 11:27 Чердак (Мазур, Полоницький), 1:2 – 11:42 Тимченко (Бородай, Захаров), 1:3 – 19:33 Захаров (Бородай, Полоницький), 2:3 – 28:58 Абаджян (Кривенко), 3:3 – 32:33 Кругляков (Кривошапкін), 4:3 – 33:22 Малік (Поліщук), 5:3 – 35:33 Геворкян (Андрущенко), 5:4 – 39:10 Захаров (Бородай, Ратушний), 5:5 – 42:34 Тищенко (Горлушко), 5:6 (45:39 Олійник (Янішевський)

Нагадаємо, у Кубку України-2026 брали участь 5 команд. Сокіл на шляху до вирішального матчу двічі переміг Шершнів, а Кременчук обіграв Дніпро та Одещину.