Офсайд за правилами Венгера "запрацював" у Канаді: команда завдяки цьому врятувалася від поразки

У Канаді продовжують тестувати незвичне трактування офсайду, запропоноване Арсеном Венгером, і воно вже подарувало вболівальникам дуже гучний епізод.

У матчі Канадської прем'єр-ліги Інтер Торонто врятувався від поразки завдяки голу в компенсований час, який за традиційними правилами офсайду, найімовірніше, не зарахували б.

Команда поступалася Ванкуверу з рахунком 2:3, але на 97-й хвилині Томаш Скульбак забив вирішальний м'яч і приніс своїй команді нічию. При цьому нападник перебував попереду останнього захисника в момент передачі, через що за звичною системою арбітр, імовірно, зафіксував би офсайд.

Однак у Канаді зараз випробовують так зване "правило світла" Венгера. За новою інтерпретацією, офсайд фіксують лише в тому випадку, якщо атакувальний футболіст повністю перебуває попереду останнього захисника. Якщо частина тіла нападника залишається на одній лінії із суперником, положення офсайду не фіксується.

Саме завдяки такому трактуванню гол Скульбака був зарахований, хоча за класичними правилами епізод виглядав би як очевидний офсайд. У підсумку Інтер Торонто зрівняв рахунок уже в компенсований час і вирвав важливе очко.

Втім, під час тестування нової системи в Канадській прем'єр-лізі вона поки не призвела до помітного збільшення кількості забитих м'ячів.

Раніше повідомлялося, що в Англії впровадять нове правило для воротарів, щоб запобігти їхній симуляції.