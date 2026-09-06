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38-річна канадська скайраннерка зникла безвісти під час тренування в Італії

Микола Літвінов — 6 вересня 2026, 11:10
38-річна канадська скайраннерка зникла безвісти під час тренування в Італії
Калі МакКрістал
Канадська федерація легкої атлетики

38-річна канадська скайраннерка Калі МакКрістал зникла безвісти під час тренувальної пробіжки на італійській горі Маттергорн.

Про це повідомляє The Athletic.

Як зазначається, востаннє її бачили у вівторок, першого серпня. Вона тренувалася на знаменитій альпійській вершині, аби спробувати надалі побити світовий рекорд проходження цієї гори.

Канадська федерація легкої атлетики заявила, що наразі родина МакКрістал перебуває у контакті з рятувальними службами та владою Італії, аби знайти зниклу жінку.

Близькі канадки намагаються з'ясувати, коли телефон Калі припинив отримувати повідомлення. Вони закликали усіх, хто бачив її, чи мав з нею контакт у той день, як вона зникла, зв'язатися з ними.

Зауважимо, що за повідомленнями Канадської федерації Калі МакКрістал є досвідченою скайраннеркою. Близька подруга МакКрістал, Амелія Боултбі, сказала, що зникла жінка є елітною спортсменкою.

У лютому цього року канадка тріумфувала в гонці "4 Refugios Non-Stop" у Барілоче, Аргентина. Їй вдалося пройти 40-кілометрову дистанцію до точки, яка знаходиться на висоті 3 350 метрів, за 6 годин, 21 хвилину та 10 секунд.

Варто зазначити, що Калі МакКрістал вже мала досвід у змаганнях в Маттергорні. У серпні цього року вона пройшла цю гірську місцевість з боку швейцарського кордону за 6:47:33.

Додамо, що скайраннінг – це швидкісний біг і пересування у гірській місцевості на висоті понад 2000 метрів. 

Нагадаємо, що в липні цього року 20 ефіопських футболістів зникли безвісти під час турніру у Швеції. 

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