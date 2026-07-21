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Трамп ввів мито на імпорт хокейних ключок з Канади

Денис Іваненко — 21 липня 2026, 12:12
Трамп ввів мито на імпорт хокейних ключок з Канади
Дональд Трамп
Getty Images

Президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження додаткових 50% мит на низку товарів, що імпортуються з Канади, серед яких опинився й спортивний інвентар.

Про це повідомляє CityNews Toronto.

Йдеться про хокейні ключки. Таке рішення викликало особливий резонанс, адже Канада є ключовим виробником цього спортивного спорядження у світі.

Вашингтон пояснив такий крок реакцією на "дискримінацію американських товарів" з боку Оттави. У Білому домі переконані, що нові правила захистять інтереси та вирівняють умови для автовиробників, виробників алкоголю та молочної продукції зі США.

Мита почнуть діяти з 19 серпня 2026 року. Вони поширюватимуться навіть на частину товарів, які раніше були захищені умовами торговельної угоди між США, Мексикою та Канадою

Канадська влада жорстко відреагувала на рішення сусідів. Прем'єр-міністр Марк Карні назвав дії США порушенням духу торговельного партнерства та попередив про підготовку Оттавою дзеркальних заходів у відповідь.

Нагадаємо, що напередодні завершився чемпіонат світу-2026 із футболу, який приймали США, Канада та Мексика. Дональд Трамп залишився задоволений його проведенням і похвалив Джанні Інфантіно.

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