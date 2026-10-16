Сокіл стартує в Континентальному кубку: чого очікувати від суперників

У п'ятницю, 16 жовтня, київський Сокіл розпочне виступи в Континентальному кубку. Суперниками чемпіона України на груповому етапі стануть латвійський Мого, литовська Енергія та іспанська Хака.

Щоб вийти до наступного раунду, киянам необхідно посісти перше місце у своєму квартеті.

Розбираємося, з якими результатами Сокіл підходить до міжнародного турніру, у якій формі перебувають його суперники та за яким форматом відбуватимуться змагання.

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У Польщі – невдало, в Україні – нестабільно

Перед початком сезону київський клуб домовився про співпрацю з польським Саноком. Регламент місцевого чемпіонату передбачає наявність у заявці щонайменше десяти польських хокеїстів, тому в Таурон-лізі ігрову практику отримують 10-12 українців. Решта гравців представляють Сокіл у чемпіонаті України.

Поки що виступи українсько-польського проєкту складно назвати успішними: лише одна перемога у восьми матчах.

Водночас варто зазначити, що п'ять із семи поразок команда зазнала в доволі конкурентній боротьбі. Лише в матчі проти чинного чемпіона Польщі – ХК Тихи – гра в Санока не склалася від самого початку, що й вилилося в розгромну поразку з рахунком 0:11.

facebook.com/stssanok.official

Також невдалим був поєдинок проти Полонії з Битома – 1:6. Польський клуб з Богданом Д'яченком, Артемом Гребенником, Олексієм Вороною та Євгеном Фадєєвом наразі є лідером турнірної таблиці. Тобто, провали ставалися проти найсильніших.

Особливо помітно, що українсько-польському колективу бракує фізичної витривалості, аби підтримувати належний рівень гри протягом усього матчу. Це підтверджує й розподіл закинутих і пропущених шайб за періодами:

1-й період: 1-8;

2-й період: 3-13;

3-й період: 5-14.

У перші 20 хвилин команда Олега Шафаренка ще здатна стримувати суперників, хоча й сама не надто продуктивно діє в атаці. Однак із перебігом матчу ситуація погіршується: з'являються помилки під час виходу із зони оборони, знижується концентрація, а суперники дедалі частіше знаходять можливості для взяття воріт.

На проблеми з ігровою дисципліною та обороною вказує ще один показник – пропущені шайби в меншості. За вісім матчів Санок двічі пропустив, граючи в форматі 5 на 4. Причому обидва випадки сталися в доволі рівних поєдинках, які завершилися поразками з рахунком 1:2 від Торуні та Ястшембе.

Водночас реалізація більшості також залишає бажати кращого. Граючи в форматі 5 на 4, команда закинула лише дві шайби. Обидві припали на переможний матч проти Подгале – 3:0. Втім, цей суперник наразі виглядає одним із найслабших у чемпіонаті, тож робити далекосяжні висновки на підставі цієї зустрічі не варто.

Серед гравців Санока найрезультативнішим наразі є Віктор Захаров, який безпосередньо взяв участь у половині закинутих командою шайб: на його рахунку три голи та п'ять очок за системою "гол + пас".

Серед інших українців шайбами відзначалися Богдан Трущенко, Іван Сисак, Микита Зозуля та Володимир Чердак.

Денис Бородай і Микита Олійник, які представляли збірну України на успішному чемпіонаті світу 2026 року в дивізіоні IA, поки що обмежилися результативними передачами.

Наразі Санок-Сокіл є аутсайдером чемпіонату і за завданими кидками.

hokej.net/

На внутрішній арені справи Сокола складаються дещо краще. У Кубку України кияни могли розраховувати й на хокеїстів, які виступають у Польщі, що зрештою допомогло команді здобути трофей. Найскладнішим випробуванням став фінал проти Кременчука, у якому Сокіл переміг із рахунком 6:5.

Натомість у чемпіонаті України, де команда не завжди може розраховувати на провідних виконавців, конкуренція відчувається значно сильніше. Спочатку кияни на виїзді переграли Кременчук – 6:2, потім здолали Одещину – 2:0, а згодом поступилися богуславським Шершням – 2:3.

При цьому перемога над одеською командою виявилася непростою. Підопічні Сергія Бабинця завдали значно більше кидків по воротах, однак не змогли конвертувати територіальну та ігрову перевагу в закинуті шайби.

ФХУ

Заявка Сокола на Континентальний кубок

До міжнародного турніру "біло-сині" готуються з певними змінами у складі. На час виступів у Континентальному кубку кияни орендували Іллю Криклю.

22-річний нападник допоміг Соколу здобути чемпіонство України, набравши 10 очок (2 голи та 8 асистів) у дев'яти матчах плейоф, однак улітку перейшов до Одещини.

Із Санока до складу команди приєднаються воротар Ерікс Вітолс і шведський хокеїст Тимон Пиріг. Також у турнірі візьме участь Іван Сисак.

Заявка Сокола

Воротарі: Ерікс Вітольс, Олег Петров

Ерікс Вітольс, Олег Петров Захисники: Всеволод Толстушко, Олексій Янішевський, Микита Полоницький, Євгеній Ратушний, Богдан Трущенко, Іван Сисак, Тимон Пиріг

Всеволод Толстушко, Олексій Янішевський, Микита Полоницький, Євгеній Ратушний, Богдан Трущенко, Іван Сисак, Тимон Пиріг Нападники: Данило Тіщенко, Володимир Чердак, Микита Сидоренко, Денис Жеребко, Артем Кальсін, Віктор Захаров, Вадим Мазур, Матвій Бурдаков, Максим Жеребко, Денис Бородай, Святослав Тимченко, Микита Олійник, Ілля Крикля

Ці зміни мають допомогти киянам посилити склад перед міжнародними матчами. Водночас ключовим чинником успіху стане здатність команди підтримувати високий темп протягом усіх трьох періодів і мінімізувати помилки в обороні. Особливо в грі проти Мого.

Хака: іспанський гранд з фіном і "білорусом" у нападі

У стартовому матчі Континентального кубка український гранд зустрінеться з одним із провідних клубів Іспанії – Хакою. Команда впевнено розпочала сезон-2026/27, здобувши три перемоги в трьох матчах чемпіонату із загальним співвідношенням закинутих і пропущених шайб 17:5.

10 жовтня Хака мінімально переграла Урдін – 2:1. Два попередні матчі виявилися результативнішими: спочатку команда здолала Пуйсарду – 6:3, а потім розгромила ХК Мадрид – 9:1.

Зазначимо, що за Пуйсарду виступає 17-річний Данило Пангелов-Юлдашев – молодший брат Філіпа Пангелова-Юлдашева, який упродовж останніх років регулярно залучався до збірної України. У складі ХК Мадрид грає його ровесник Максим Літвінчук. Це єдині українці в іспанському чемпіонаті цього сезону.

Основу Хаки складають іспанські хокеїсти. Серед легіонерів виділяються фінський воротар Юхо Ярвінен і нападник Єгор Гайнедінов, який має російське та білоруське хокейне минуле.

facebook.com/clubhielojaca

27-річний Ярвінен ніколи не виступав у найсильнішій лізі Фінляндії, однак провів 25 матчів у другому дивізіоні. Цікаво, що в сезоні 2022/23 він захищав кольори угорського Дунауйвароша. Улітку 2023 року до цього клубу приєднався Іван Сисак, але фінський голкіпер на той момент уже залишив команду.

30-річний росіянин Гайнедінов переїхав до Білорусі у 2017 році, де став одним із найрезультативніших гравців місцевого чемпіонату. Згодом він отримав білоруське громадянство, а у 2022 році дебютував у складі національної збірної цієї країни.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну нападник перебрався до французького Гапа. У період із 2023-го до 2026 року він, за наявною інформацією, не виступав на професійному рівні.

Чи пов'язана ця пауза з його особистою позицією щодо війни, встановити не вдалося. Акаунт хокеїста в Instagram закритий і не містить публікацій, а знайти його активні профілі в інших соціальних мережах не вдалося.

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Енергія: литовський клуб із помітним українським представництвом

Господарі турніру цього сезону провели чотири матчі в Оптібет-лізі, здобувши лише одну перемогу. Енергія зуміла переграти Рига Призму – ще одного представника нижньої частини турнірної таблиці – з рахунком 5:2. В інших трьох зустрічах команда закинула лише три шайби, пропустивши 14.

Водночас литовський клуб привертає увагу значним українським представництвом. У його складі виступають захисники Сергій Логач, Іван Шамардін і Влад Ширін, а також нападники Данило Байда, Ілля Байда та Назар Ружніков.

Із цієї шістки за національну збірну України грали лише Логач, який провів три матчі у 2022 році, та Ружніков, на рахунку якого 17 поєдинків у період із 2019-го до 2023 року.

Данилу та Іллі Байді лише по 20 років, тож у майбутньому вони ще можуть отримати шанс дебютувати за національну команду. Обидва брати, як і Шамардін, виступають за литовський клуб на правах оренди з Київ Кепіталз.

facebook.com/lrkenergija

Також у складі Енергії перебувають американський воротар Коннор Андролевич і нападник Метт Гоулд. Для 26-річного Андролевича це перший клуб за межами Північної Америки, тоді як його ровесник Гоулд проводить в Енергії вже третій сезон поспіль.

Окремої уваги заслуговує Артурас Катуліс. 45-річний захисник ще не виходив на лід у матчах нинішнього сезону Оптібет-ліги, однак може з'явитися в заявці господарів на поєдинки Континентального кубка.

Катуліс добре знайомий українським уболівальникам за виступами в київському Беркуті у 2011-2013 роках. Литовський захисник запам'ятався потужним кидком і вмінням підключатися до атак. У 71 матчі Професіональної хокейної ліги України він закинув 11 шайб і віддав 25 результативних передач. Його виступи були настільки помітними, що він навіть брав участь у матчі зірок ПХЛ.

Решту складу Енергії формують литовські хокеїсти різного віку та рівня досвіду. Одним із головних лідерів команди є 33-річний Айварас Бендзюс.

У травні цього року нападник грав проти збірної України на чемпіонаті світу. У матчі проти "синьо-жовтих" він не відзначився, однак закинув шайбу у ворота збірної Казахстану. Цей результативний епізод так і залишився для нього єдиним на світовій першості.

Мого: без легіонерів, але очевидний фаворит

Ризький клуб повністю покладається на латвійських хокеїстів. Більше половини команди – гравці 2002 року народження та молодші. Утім, різницю роблять досвідчені виконавці, які мають за плечима чимало матчів на найвищому рівні. Це 30-річний Крістапс Якобсонс (10 матчів за збірну Латвії), 39-річний Крістапс Сотнієкс (учасник двох Олімпійських ігор і кількох чемпіонатів світу), 35-річний Рональд Кеніньш (38 матчів у НХЛ, 4 шайби та 8 результативних передач), а також 39-річний Гінтс Мея, який провів понад 100 поєдинків за національну команду.

Окремо варто згадати 40-річного Елвіса Желубовскіса. Нападник виступає за Мого від моменту заснування клубу – з 2014 року. У сезоні-2012/13 він захищав кольори харківського Динамо, яке тоді грало в чемпіонаті України. Статистика латвійця в ПХЛ була скромною – 9 голів і 4 асисти у 35 матчах.

Втім, головною зіркою Мого за кар'єрними здобутками, безумовно, є Каспарс Даугавіньш. 38-річний нападник має досвід виступів у НХЛ, а також був одним із лідерів ризького Динамо в період участі клубу в КХЛ.

У нинішньому сезоні Даугавіньш демонструє високу результативність: у восьми матчах Оптібет-ліги він закинув чотири шайби та віддав вісім результативних передач. Навіть у такому віці нападник залишається одним із ключових гравців команди.

Мого сповідує вертикальний, атакувальний хокей. Латвійці швидко переходять із оборони в напад, активно шукають можливості для входу в зону суперника та намагаються завершувати атаки кидками по воротах. Такий стиль приносить результат: 25 очок із 27 можливих і вражаюча різниця закинутих та пропущених шайб – 50:12.

На собі силу ризького клубу вже відчув і Київ Кепіталз, який поступився з рахунком 2:9. Водночас не варто сприймати цей результат як свідчення величезної різниці в класі між командами.

Навпаки, "столичні" – один із головних конкурентів латвійців. Просто в конкретному матчі одній команді вдавалося практично все, тоді як інша не змогла знайти протидії супернику й поступово втратила контроль над грою.

Звісно, такий рахунок нагадує про торішню невдачу Кременчука в матчі проти Георгені – поразку 0:11. Мого також підходить до протистояння із Соколом у статусі фаворита. Однак навряд чи варто очікувати повторення настільки розгромного сценарію. Київський клуб має достатньо досвіду й виконавців, аби нав'язати боротьбу чемпіонам Латвії.

Де дивитися матчі Сокола в Континентальному кубку

Наразі клуб не повідомляв, де будуть проводитися трансляції матчів.

Торік транслятором поєдинків за участі Кременчука була платформа Київстар ТБ.