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Сокіл дізнався суперників у Континентальному кубку

Руслан Травкін — 10 червня 2026, 19:53
Сокіл дізнався суперників у Континентальному кубку
ХК Сокіл

Чемпіон України з хокею Сокіл дізнався суперників у Континентальному кубку на сезон-2026/27. 

Список групи А підтверджено пресслужбою іспанської Хаки. Що кияни будуть в групі А йдеться також у публікації від румунського Брашова. 

На офіційному сайті IIHF жодної інформації немає. Сокіл також не підтверджував чи відповідає це дійсності.

"Чемпіон" надіслав запит київському клубу з проханням підтвердити чи спростувати інформацію. 

Якщо інформація від Хаки та Брашова правдива, то "соколята" будуть грати в групі А, матчі якої відбудуться в литовському Електранаї з 16 по 18 жовтня. 

Група А: Мого (Латвія), Сокіл (Україна), Енергія (Литва), Хака (Іспанія)

Група В: Корона Брашов (Румунія), Будапешт (Угорщина), Загреб (Хорватія) Віру Спутнік (Естонія) 

Далі проходить лише переможець кожного з квартетів.

Нагадаємо, торік Кременчук на першому етапі стартував із перемоги над Будапештом (3:2), потім розгромив Црвену Звезду (12:0), але під час вирішального поєдинку провалився з Георгені (0:11). 

Континентальний кубок Сокіл хокей

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