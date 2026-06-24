Іспанці з українськими легендами та суперники Київ Кепіталз: проти кого гратиме Сокіл у Континентальному кубку

Сенсації не сталося. Як і повідомляли пресслужби кількох клубів ще на початку червня, чемпіон України київський Сокіл розпочне свій шлях у Континентальному кубку-2026 з групи А.

Суперниками киян стали іспанська Хака, литовська Енергія та латвійський Мого.

Що являють собою ці команди, яких результатів досягали на міжнародній арені та які мають зв'язки з українським хокеєм – розбираємося в матеріалі.

Хака. Іспанський гранд, легендами якого стали українці

Хто б міг подумати, але після Сокола найстаршим клубом у квартеті є саме представник сонячної Іспанії.

Хака була заснована у 1972 році – перед стартом першого в історії сезону чемпіонату Іспанії з хокею.

Початок вийшов непростим. У лізі виступали лише 5-7 команд, а сама Хака двічі фінішувала останньою та ще раз – передостанньою. Проте поступово клуб перетворився на одного з лідерів іспанського хокею. У 1982 році команда вперше потрапила до трійки призерів, а вже через два роки здобула дебютний чемпіонський титул.

У 1990-х до скарбнички додалися ще три чемпіонства, а в XXI столітті Хака остаточно закріпила за собою статус флагмана іспанського хокею. На її рахунку вже 16 титулів Liga Nacional de Hockey Hielo – це рекордний показник для країни.

Особливо цікаво, що в 2000-х успіхи клубу значною мірою кували українські хокеїсти.

Найяскравіший приклад – Данило Дідківський. Колишній лідер Сокола (121 очко (59 + 62) за 133 поєдинки в ECHL з 1997 по 2000 рік) у 24 роки переїхав до Іспанії, де став справжньою легендою Хаки. Упродовж семи сезонів його результативність стабільно перевищувала два очки за матч, а в окремі роки наближалася навіть до трьох. Згодом українець перебрався до Барселони (2009-2017), де також залишив помітний слід уже як тренер.

У різні роки кольори Хаки захищали також Юрій Наваренко, Андрій Овчінніков, Сергій Гаркуша, Віталій Куліков та Ігор Земченко. А в сезоні-1994/95 за клуб виступав Сергій Земченко – бронзовий призер чемпіонату СРСР-1985 у складі Сокола.

З 2004 по 2006 рік команду очолював ще один добре знайомий українським уболівальникам фахівець – Анатолій Куліков, який також із Соколом брав "бронзу" у 1985-му. У майбутньому він двічі приведе Донбас до чемпіонства в ПХЛ та працюватиме зі збірною України.

Цікаво й інше. За даними Elite Prospects, за всю історію Хака жодного разу не залучала до складу російських хокеїстів. Для клубу, який регулярно запрошував легіонерів із різних країн, це доволі нетипова історія. Були канадці, американці, фіни, шведи, навіть білоруси, литовці, але росіяни – ні.

Втім, на міжнародній арені іспанцям традиційно бракувало конкурентоспроможності.

За 13 участей у Континентальному кубку Хака 11 разів завершувала виступ уже після першого групового етапу. Причому в більшості випадків посідала останнє місце у квартеті. Далі команда проходила лише тоді, коли перед основною стадією існував додатковий відбір із чемпіонами Туреччини, Болгарії чи Ізраїлю.

Найбільшу перемогу в турнірі іспанці здобули у 2010 році, розгромивши ізраїльський Бат-Ям із рахунком 15:0. Щоправда, вже за кілька тижнів отримали 1:9 від польської Краковії та 2:8 від нідерландського Тілбурга.

Для Сокола зустріч із Хакою не стане першою в історії. У сезоні-2005/06 саме перемогою над іспанцями (4:0) кияни стартували в Континентальному кубку. Тоді шайби закинули Артем Гніденко, Віталій Литвиненко, Олександр Бобкін та Дмитро Німенко.

Щоправда, продовження для українського клубу виявилося менш успішним – поразки від Торпедо Усть-Каменогорськ (1:3) та Юності Мінськ (1:2) не дозволили пройти далі.

facebook.com/clubhielojaca

Історія особистих зустрічей Хаки з іншими учасниками групи також складається не на її користь. У 2015 році іспанці поступилися Мого – 3:6. Проти Енергії результати дещо кращі: перемога 3:2 у 1998 році, хоча були й поразки – 4:8 у 2004-му та 1:6 у 2024-му.

Прогноз: четверте місце в групі.

Енергія Електренай. "Брат" Сокола

Литовський клуб був заснований у 1977 році.

У радянські часи він, звісно, не міг конкурувати із Соколом за рівнем чи досягненнями, проте після розпаду СРСР історії двох клубів мають чимало спільного.

Обидві команди тривалий час виступали в закордонних лігах, оскільки внутрішні чемпіонати не могли забезпечити належного рівня конкуренції.

Сокіл встиг пограти у Вищій лізі Росії, другому за силою дивізіоні РФ та відкритому чемпіонаті Білорусі. Енергія також виступала в білоруській першості, латвійському чемпіонаті, ECHL.

Нині клуб грає в Балтійській лізі, де є одним із конкурентів Київ Кепіталз.

Втім, останні очні зустрічі показали суттєву різницю в класі. Український клуб виграв три матчі із загальною різницею шайб 14:6, а ще в одному випадку отримав технічну перемогу (5:0) через неготовність арени в Електренаї.

Тому певну іронію викликає той факт, що саме литовці отримали право приймати матчі групового етапу Континентального кубка.

facebook.com/lrkenergija

Із 2022 року за Енергію виступають вихованці білоцерківського хокею Сергій Логач (3 матчі за збірну України) та Назар Ружніков (17 матчів за збірну України). Загалом через литовську команду пройшли 10 українців.

Найвідомішими ж вихованцями клубу залишаються Дайнюс Зубрус та Даріус Каспарайтіс – хокеїсти, які згодом зробили серйозні кар'єри в НХЛ. Обидва народилися саме в Електренаї.

Головною перевагою литовців буде домашній майданчик. За рівнем складу вони поступаються як Соколу, так і Мого, але фактор власних трибун традиційно додає таким командам кілька відсотків шансів.

Прогноз: третє місце. Втім, удома Енергія цілком здатна створити проблеми головним фаворитам.

Мого. Наймолодші, але титуловані

Ризький Мого – наймолодший учасник квартету. Клуб був заснований лише у 2014 році.

Проте за цей час він уже встиг стати головною силою латвійського хокею. П'ять чемпіонських титулів та три Кубки Латвії роблять Мого найуспішнішим клубом країни за останнє десятиліття.

Із українськими командами латвійці зустрічалися нечасто.

Якщо не враховувати матчі проти Київ Кепіталз у Балтійській лізі, то єдиним залишається поєдинок проти Донбасу в Континентальному кубку-2019.

На той матч обидві команди виходили з шістьма очками після двох перемог. У підсумку сильнішими в серії булітів виявилися українці – 3:2. Тоді за донецький клуб грали Віктор Захаров та Вадим Мазур, які останні роки є важливими гравцями для Олега Шафаренка в Соколі.

У вересні 2015-го була товариська зустріч між цими ж клубами. На той раз сильнішими були латиші – 5:3.

На відміну від багатьох клубів Балтії, Мого практично не залежить від легіонерів. За всю історію через команду пройшли лише чотири іноземці, серед яких два росіяни, американець і словак, який провів лише один матч.

Основу складу традиційно формують найкращі латвійські хокеїсти місцевого чемпіонату та ветерани збірної Латвії.

Яскравий приклад – Крішьянс Редліхс. Минулого сезону захисник набрав 22 очки (5+17) у 32 матчах. Солідна статистика, якщо згадати, що йому вже 45 років.

Саме Мого директор Сокола В'ячеслав Лецкан називає найнебезпечнішим суперником групи.

"Я вважаю, що зараз фаворит – Мого. Хотілося б, щоб ми були фаворитом. Будемо робити все для цього, а там побачимо, як буде".

Поки що ризький клуб не відзначився гучними трансферами, але вже зазнав кількох втрат. Зокрема, один із лідерів атаки Гатіс Спруктс (14+27 у 43 матчах) перейшов до Київ Кепіталз.

Саме тому остаточна оцінка сили латвійців багато в чому залежатиме від того, як вони проведуть міжсезоння.

Прогноз: перше місце з мінімальною перевагою над Соколом. Вирішальними можуть стати якість літньої селекції та готовність команд до старту сезону.