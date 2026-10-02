Полонія Битом розгромила Санок-Сокіл у чемпіонаті Польщі

Санок-Сокіл поступився Полонії Битом у матчі 6-го туру чемпіонату Польщі з хокею.

Зустріч завершилася із рахунком 6:1.

Господарі відкрили рахунок завдяки шайбі Євгена Фадєєва, проте ще до першої перерви Микита Зозуля відновив рівновагу – 1:1.

Вирішальним став другий період, у якому Полонія закинула три шайби без відповіді. Відзначилися Міхал Заяц, Домінік Ярош та Крістіан Мрочковський.

У заключній двадцятихвилинці Заяц оформив дубль, а Андрій Буяльський установив остаточний рахунок.

Чемпіонат Польщі з хокею

6-й тур, 2 жовтня

Полонія Битом – Санок-Сокіл 6:1 (1:1, 3:0, 2:0)

Шайби: 1:0 – 04:15 Фадєєв; 1:1 – 13:54 Зозуля; 2:1 – 24:04 Заяц; 3:1 – 27:16 Ярош (більшість); 4:1 – 32:23 Мрочковський; 5:1 – 44:36 Заяц; 6:1 – 57:09 Буяльський

Для польсько-українського клубу ця поразка стала 5-ю поспіль у поточному сезоні. У попередньому турі Санок-Сокіл програв Торуні.