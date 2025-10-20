Кременчук поразкою від Георгені оновив кілька найгірших показників українських клубів у Континентальному кубку
Справжнім провалом для Кременчука завершився третій тур першого раунду Континентального кубка сезону-2025/26.
Чемпіон України програв румунському Георгені з рахунком 0:11.
Для Кременчука це був 9 матч в історії в Континентальному Кубку. І зрозуміло, що це найбільша поразка.
Поразки Кременчука за різницею шайб (від найбільшої до найменшої):
- Кременчук – Георгені 0:11 (2025)
- Кременчук – Шахтар Солігорськ 0:6 (2015)
- Кременчук – Асіаго 0:5 (2022)
Але є і позитив. По-перше, цього року Кременчук завдяки успіху над Будапештом (3:2) здобув свою першу перемогу на євроарені, а потім закріпив це розгромом Црвени Звезди.
Але на цьому позитив закінчується. Уперше український клуб у Континентальному кубку пропустив 10+ шайб.
Найгірші виступи представників України в Континентальному кубку до цього сезону:
- Донбас – Курбадс 1:8 (2017)
- Кременчук – Шахтар Солігорськ 0:6 (2015)
- Беркут – Сокіл 0:6 (1999)
- Сокіл – Юність 2:7 (2007)
- Кременчук – Асіаго 0:5 (2023)
- Сокіл – Ференцварош 1:6 (2024)
Унікальною є поразка Беркута. У сезоні-1998/99 одразу 2 українські клуби грали в цьому євротурнірі.
Беркут розпочав виступи з попереднього раунду, де не мав проблем із Тарту, Войводіною та Црвеною Звездою, вигравши три матчі за різниці шайб 27:5.
А от у першому раунді вже відбулося українське дербі. Утім, обидва київські клуби зазнали поразок від білоруського Полімора.
Зазначимо, що в сезоні-2012/13 переможцем Континентального кубка став ХК Донбас.