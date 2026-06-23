Визначилися суперники Сокола по Континентальному кубку

Київський Сокіл дізнався імена своїх суперників по Континентальному кубку сезону-2026/27.

Про це повідомляє пресслужба українського клубу.

Суперниками команди Олега Шафаренка по групі А стануть латвійський Мого, литовська Енергія та іспанська Хака. Матчі цієї групи з 16 по 18 жовтня прийме литовський Електренай. До наступного раунду пройде лише переможець квартету.

Нагадаємо, 10 червня інформацію про те, що Сокіл потрапив у групу А, вже опублікували пресслужби Хаки та румунського Брашова, який гратиме у групі В. Проте тоді підтверджень цій інформації не було ні від пресслужби Сокола, ні від Міжнародної федерації хокею з шайбою (IIHF).

Минулого сезону Україну в Континентальному кубку представляв Кременчук, який першому етапі стартував із перемоги над Будапештом (3:2), потім розгромив Црвену Звезду (12:0), але під час вирішального поєдинку провалився з Георгені (0:11).