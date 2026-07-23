Польський Санок підтвердив співпрацю з Соколом на сезон 2026/27

Польський Санок підтвердив, що досяг угоди про співпрацю з київським Соколом на сезон-2026/27. Клуб заявив, що завдяки цьому залишається в еліті польського хокею.

Про це повідомила пресслужба команди. Деталі додає портал Hokej.net.

"СТС Санок буде грати в Польській хокейній лізі в сезоні-2026/27. Це найважливіший результат місяців переговорів, спрямованих на забезпечення майбутнього хокею у місті Санок".

У заяві польського клубу йдеться, що без співпраці з українським грандом вони б не могли б заявитися на новий сезон чемпіонату Польщі.

"Ключовим елементом цього процесу було підписання офіційної співпраці між СТС Санок та ХК Сокіл Київ, яке створило організаційні та фінансові умови, необхідні для виконання вимог до ліцензії".

Читайте також : оновлено Сокіл дізнався суперників у Континентальному кубку

Переговори тривали кілька місяців і зосереджувалися на одній меті – забезпеченні можливості для СТС Санок продовжувати грати в Польській хокейній лізі та побудові сучасної хокейної інфраструктури для міста.

"Нашим абсолютним пріоритетом було створення умов, які б дозволили команді СТС Санок змагатися в Польській хокейній лізі та впевнено будувати своє майбутнє. Сьогоднішня угода – це інструмент, який дозволив нам досягти цієї мети. Я хотів би подякувати всім, хто брав участь у цьому складному процесі. Висловлюю особливу подяку меру Сянока Томашу Матушевському, чия рішучість та особиста відданість були вирішальними для завершення переговорів. Без цієї співпраці досягти угоди було б набагато складніше", – сказав президент польського клубу Марек Пенянжек.

Директор київського Сокола Вячеслав Лецкан додав, що від угоди про співпрацю виграють дві сторони.

"Ми бачимо величезний потенціал в обміні знаннями з питань навчання, організації та спорту. Ми хочемо спільно розробляти проекти, які будуть взаємовигідними та принесуть цінність, особливо спортсменам та молоді".

Томаш Матушевський, мер міста Санок, заявив, що для клубу не буде ніякого спрощеного регламенту.

"Місто Санок все ще володіє 100% акцій компанії. Сьогоднішня угода не означає зміни ідентичності клубу, а навпаки, створює умови для його стабільної роботи та подальшого розвитку. СТС Санок змагатиметься в Польській хокейній лізі за тими ж правилами, що й усі інші клуби, відповідно до регламенту Польської асоціації хокею. Завдяки завершеним переговорам ми досягли нашої мети – забезпечити майбутнє хокею в Саноку".

Таким чином, київський Сокіл має підписати 10 поляків для заявки на сезон чемпіонату Польщі.

У коментарі для клубної пресслужби киян Олег Шафаренко натякав на це.

"Спочатку йшли розмови про п'ятьох обов'язкових гравців у складі, які мають представляти Польщу. Але оскільки усі інші команди мають вимогу мати 10 таких хокеїстів, то її висунули і до нас. Я розумію, що це додатковий виклик, але загалом це все одно шлях до розвитку і вдосконалення усіх гравців, які будуть в команді", – казав він.

Уже відомо, що наприкінці серпня столичний клуб проведе три спаринги у місті Битом, а також поїде до Словаччини для товариських поєдинків із клубом Гуменне.