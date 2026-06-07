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Геращенко посіла друге місце на Континентальному турі в Польщі

Олег Дідух — 7 червня 2026, 17:18
Геращенко посіла друге місце на Континентальному турі в Польщі
Ірина Геращенко
Getty Images

Українська легкоатлетка Ірина Геращенко посіла друге місце у стрибках у висоту на етапі Континентального туру у Варшаві (Польща).

Вона лідирувала в боротьбі з господаркою змагань, Марією Жодзік, на висоті 1,92 метра, проте не взяла висоту 1,94, після чого перенесла дві спроби на 1,96 метра, але і вони виявилися невдалими.

Таким чином, українка завершила змагання на другому місці з результатом 1,92 метра. Це найгірший результат для Геращенко у поточному літньому сезоні. До цього на Континентальному турі в Білостоку (Польща) вона взяла 1,96 метра, а на Діамантовій лізі в китайському Сямені – 1,95 метра.

У Сямені Геращенко посіла друге місце, а у Білостоку здобула перемогу, яка стала для неї першої на міжнародному рівні після декретної відпустки.

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