Хеттрик Цюри подарував Шершням сенсаційну перемогу над Соколом в чемпіонаті України

У четвер, 8 жовтня, богуславські Шершні здобули перемогу над київським Соколом у матчі чемпіонату України з хокею.

Зустріч завершилася із рахунком 3:2.

Першу шайбу у матчі закинув Кальсін, подарувавши столичному колективу мінімальну перевагу, яка трималася до початку другого періоду. Вже згодом Цюра відновив паритет.

Утім, цього 20-річному нападнику не вистачило, й він у заключній 20-хвилинці оформив хеттрик. Сокіл намагався відігратися після такого неочікуваного повороту гри від новачків української першості.

Жеребко скоротив відставання своєї команди, але ще однієї шайби, аби врятуватися від поразки, ніхто з гравців Сокола таки не зумів закинути.

Чемпіонат України з хокею

8 жовтня

Шершні – Сокіл – 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

Голи: 0:1 – 14 Кальсін, 1:1 – 27 Цюра, 2:1 – 43 Цюра, 3:1 – 47 Цюра, 3:2 – 52 Жеребко

Нагадаємо, що у попередньому матчі чемпіонату України Одещина відіграла дві шайби та здолала Кременчук у серії булітів.