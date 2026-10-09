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Санок-Сокіл розгромив Подгале та здобув першу перемогу в чемпіонаті Польщі

Олексій Мурзак — 9 жовтня 2026, 21:43
Санок-Сокіл розгромив Подгале та здобув першу перемогу в чемпіонаті Польщі

Санок-Сокіл здобув першу перемогу в поточному сезоні чемпіонату Польщі, обігравши на виїзді Подгале.

Зустріч завершилася з рахунком 3:0.

Після безгольового першого періоду гості двічі відзначилися в другому. Володимир Чердак відкрив рахунок із передачі Микити Олійника, а Богдан Трущенко реалізував чисельну перевагу.

У заключній двадцятихвилинці Кирило Лісовський встановив остаточний рахунок, також закинувши в більшості. Денис Бородай і Віктор Захаров записали до активу по дві результативні передачі.

Чемпіонат Польщі з хокею
8-й тур

Подгале — Санок-Сокіл 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Шайби: 0:1 – 26 Чердак, 0:2 – 27 Трущенко (у більшості), 0:3 – 53 Лісовський (у більшості).

У попередньому турі Санок-Сокіл під керівництвом українського тренера Олега Шафаренка програв Краковії.

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