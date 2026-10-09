Санок-Сокіл розгромив Подгале та здобув першу перемогу в чемпіонаті Польщі
Санок-Сокіл здобув першу перемогу в поточному сезоні чемпіонату Польщі, обігравши на виїзді Подгале.
Зустріч завершилася з рахунком 3:0.
Після безгольового першого періоду гості двічі відзначилися в другому. Володимир Чердак відкрив рахунок із передачі Микити Олійника, а Богдан Трущенко реалізував чисельну перевагу.
У заключній двадцятихвилинці Кирило Лісовський встановив остаточний рахунок, також закинувши в більшості. Денис Бородай і Віктор Захаров записали до активу по дві результативні передачі.
Чемпіонат Польщі з хокею
8-й тур
Подгале — Санок-Сокіл 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Шайби: 0:1 – 26 Чердак, 0:2 – 27 Трущенко (у більшості), 0:3 – 53 Лісовський (у більшості).
У попередньому турі Санок-Сокіл під керівництвом українського тренера Олега Шафаренка програв Краковії.