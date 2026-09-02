Сокіл дізнався розклад матчів у Континентальному кубку

Чинний чемпіон України з хокею київський Сокіл дізнався розклад матчів першого раунду Континентального кубку сезону-2026/27.

Результати жеребкування оприлюднила пресслужба Міжнародної федерації хокею.

Український гранд потрапив до групи А, поєдинки якої відбудуться в місті Електранай, Литва.

Суперниками "соколят" будуть Хака (Іспанія), Енергія (Литва) та МОГО (Латвія). До наступного етапу пройде лише переможець квартету.

1 тур, 16 жовтня

Сокіл – Хака

Енергія – МОГО

2 тур, 17 жовтня

Сокіл – Енергія

Хака – МОГО

3 тур, 18 жовтня

МОГО – Сокіл

Енергія – Хака

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Столичний клуб у сезоні-2026/27 буде виступати в чемпіонаті України, а також у польській Екстракласі. Нещодавно кияни посилилися десятьма поляками.

Сокіл уже розпочав підготовку до нового сезону. Спочатку програли Унії з рахунком 3:5, а потім сталися розгромні поразки від Полонії (0:7) та Торуня (0:6).