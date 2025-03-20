Головний тренер Сокола пояснив виліт від Кременчука у півфіналі плейоф

Наставник Сокола Олег Шафаренко назвав причини поразки у шостому матчі серії плейоф чемпіонату України з хокею від Кременчука та вильоту у півфіналі, пояснивши це тим, що суперник вдало реалізував гру в більшості.

Про це він сказав у коментарі Setanta Sports.

"Вийшла гарна гра, вилучення були у нас, і у Кременчука, але суперник краще реалізував більшість і тому переміг. Потрібно розуміти, що у третьому періоді потрібно бути обережними з вилученнями. Два вилучення, двічі пропустили і вже відігратися не змогли.

Команди одного рівня, добре діяли воротарі, але вони свої шанси краще використали", – сказав Шафаренко.

Як відомо, перші три матчі завершились несподіваними поразками столичного колективу – 1:3, 0:3, 3:5. Після цього Сокіл розпочав свій вражаючий камбек, перемігши клуб з Полтавщини 3:1 та 2:1. В іншій півфінальній парі Київ Кепіталз пройшов одеський Шторм.

Перший матч фінальної серії відбудеться вже 26 березня.