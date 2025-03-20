Чемпіон склав повноваження: Кременчук дотиснув Сокіл та став другим фіналістом плейоф

У четвер, 20 вересня, визначився другий фіналіст плейоф чемпіонату України з хокею.

Ним став Кременчук, який виграв шестиматчеву серію у чинного чемпіона Сокола. У шостому поєдинку полтавський клуб святкував перемогу з рахунком 2:1, вигравши у підсумку 4:2 в серії.

Перші два періоди пройшли у рівній боротьбі, а на початку третього підопічні Олександра Савицького закинули дві швидкі шайби, граючи в більшості. Столичний клуб спромігся лише скоротити відставання, але не більше.

Нагадаємо, Сокіл став чемпіоном України за підсумками сезону 2023/24. У фінальній серії кияни обіграли все той же Кременчук (4:0) та здобули 15-й чемпіонський титул в історії.

Плейоф чемпіонату України з хокею

Півфінал, 20 березня, 6-й матч

Кременчук – Сокіл 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)

Рахунок в серії 4:2

Шайби: 1:0 – Матусевич (Лялька, Крівошапкін, більш.), 43:27. 2:0 – Крівошапкін (Матусевич, Лялька, більш.), 46:56. 2:1 – Бородай (Савчук, Ромащенко), 51:05.

Перші три матчі завершились несподіваними поразками столичного колективу – 1:3, 0:3, 3:5. Після цього Сокіл розпочав свій вражаючий камбек, перемігши клуб з Полтавщини 3:1 та 2:1.

Нагадаємо, що раніше визначився перший фіналіст плейоф чемпіонату України у серії між Штормом та Київ Кепіталз.