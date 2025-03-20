20 березня визначилися фіналісти чемпіонату України з хокею сезону 2024/25.

Так, у головному протистоянні першості за чемпіонство посперечаються Київ Кепіталз та Кременчук.

Як відомо, столичний клуб у півфінальній серії обіграв одеський Шторм, а Кременчук несподівано вибив чинного чемпіона – Сокіл.

Перший матч фінальної серії відбудеться вже 26 березня.

Нагадаємо, Сокіл став чемпіоном України за підсумками сезону 2023/24. У фінальній серії кияни обіграли все той же Кременчук (4:0) та здобули тоді 15-й чемпіонський титул в історії.