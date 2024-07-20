Збірна України U-20 закінчила виступи на чемпіонаті Європи з гандболу

Збірна України з гандболу U-20 програла Ізраїлю та завершила виступи на чемпіонаті Європи-2024 посівши 22 сходинку.

Матч завершився з рахунком 32:24 (16:15, 16:9).

Чемпіонат Європи-2024 U-20 з гандболу

20 липня

Плейоф за 21-24 місця

Ізраїль U-20 — Україна U-20 23:21 32:24 (16:15, 16:9)

Нагадаємо, що у попередньому груповому раунді Україна U-20 поступилася Ісландії, програла Швеції, та виявилась слабшою за Польщу. У раунді на вибування Україна програла Чехії, поступилася Фарерським островам та розгромно програла Ізраїлю. Єдиною перемогою "синьо-жовтих" став матч проти Греції у півфіналі плейоф за 21-24 місця.