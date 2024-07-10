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Молодіжна збірна України програла Ісландії у першому матчі Євро-2024

Владислав Уткін — 10 липня, 15:08
Молодіжна збірна України програла Ісландії у першому матчі Євро-2024

Молодіжна збірна України зазнала поразки від Ісландії у першому турі Євро-2024 U-20 з гандболу, що проходить у Словенії.

Поєдинок завершився з рахунком 49:22 (28:13, 21:9).

Чемпіонат Європи-2024 U-20 з гандболу
10 липня

Перший тур, група F

Ісландія Україна 49:22 (28:13, 21:9)

Зазначимо, що Україна потрапила у групу F разом із Ісландією, Польщею та Швецією. Наступна гра "синьо-жовтих" відбудеться завтра, 11 липня, проти шведів.

Усього на турнірі, який пройде з 10 по 21 липня, беруть участь 24 команди, поділені на шість квартетів по чотири команди в кожному, де переможці попередніх груп, а також дві найкращі команди, що посіли другі місця, вийдуть до основного раунду Євро.

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