Збірна України U-20 здобула першу перемогу на чемпіонаті Європи

Збірна України з гандболу U-20 перемогла Грецію у півфіналі плейоф за 21-24 місця на Євро-2024.

Матч завершився з рахунком 23:21 (9:9, 12:14).

Чемпіонат Європи-2024 U-20 з гандболу

19 липня

Плейоф за 21-24 місця

Україна — Греція 23:21 (9:9, 12:14)

Нагадаємо, що у попередньому груповому раунді Україна U-20 поступилася Ісландії, програла Швеції, та виявилась слабшою за Польщу. У раунді на вибування Україна програла Чехії, поступилася Фарерським островам та розгромно програла Ізраїлю.

У фіналі плейоф за 21-24 місце українці зустрінуться з ізраїльськими однолітками.