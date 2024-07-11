Чорна смуга: молодіжна збірна України розгромно поступилася Швеції

Збірна України з гандболу до 20 років зазнала розгромної поразки від однолітків з Швеції у 2 турі Євро-2024, що проходить у Словенії.

Матч завершився з рахунком 16:37.

Чемпіонат Європи-2024 U-20 з гандболу

11 липня

Другий тур, група F

Швеція — Україна 37:16 (16:6, 21:10)

Оскільки напередодні "жовто-сині" з ще більш розгромним рахунком поступилися ісландцям, вони втратили шанси виграти квартет. Втім, команда Сергія Процюка ще може спробувати поборотися за третю сходинку.

Заключний матч на попередньому груповому етапі Україна проведе післязавтра, 13 липня, проти Польщі, яка також має 0 очок, але ще не зіграла свій матч 2 туру.