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Збірна України U-20 поступилася Чехії на чемпіонаті Європи

Андрій Яросименко — 15 липня, 17:09
Збірна України U-20 поступилася Чехії на чемпіонаті Європи

Збірна України з гандболу до 20 років програла одноліткам із Чехії в раунді на вибування Євро-2024, що проходить у Словенії.

Матч завершився з рахунком 36:28. Ця поразка означає, що українці будуть боротися за 21-24 сходинку.

Чемпіонат Європи-2024 U-20 з гандболу
15 липня
Раунд на вибування, група K

Чехія — Україна 36:28 (19:12, 17:16)

Нагадаємо, у першому турі Україна U-20 розгромно поступилася Ісландії, в другому програла Швеції, а в третьому виявилась слабшою за Польщу.

Наступний поєдинок українська команда проведе проти Фарерських островів, матч відбудеться завтра, 16 липня.

Гандбол Збірна України U-20 чемпіонат Європи з гандболу

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