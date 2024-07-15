Збірна України U-20 поступилася Чехії на чемпіонаті Європи

Збірна України з гандболу до 20 років програла одноліткам із Чехії в раунді на вибування Євро-2024, що проходить у Словенії.

Матч завершився з рахунком 36:28. Ця поразка означає, що українці будуть боротися за 21-24 сходинку.

Чемпіонат Європи-2024 U-20 з гандболу

15 липня

Раунд на вибування, група K

Чехія — Україна 36:28 (19:12, 17:16)

Нагадаємо, у першому турі Україна U-20 розгромно поступилася Ісландії, в другому програла Швеції, а в третьому виявилась слабшою за Польщу.

Наступний поєдинок українська команда проведе проти Фарерських островів, матч відбудеться завтра, 16 липня.